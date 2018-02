Cityscoot se déploie à Nice

Après l’ouverture du service au printemps à Nice (où l’expérimentation démarre mi-février), trois autres villes accueilleront le service en France mais le service ne précise pas lesquelles et en Europe, notamment en Suisse et en Italie. Le service envisage également un élargissement à de nouvelles villes de la petite couronne parisienne. Sa déclinaison dans les villes moyennes va être étudiée.Afin de couvrir ces nouvelles zones, le parc sera porté à 5000 scooters en 2018, constituant ainsi la plus grosse flotte de deux-roues électriques partagés au monde. Pour découvrir la carte d'implantation de Cityscoot Cityscoot annonce une nouvelle opération de financement de 40 M€, après avoir obtenu 15M€ au cours de l’été 2016. Le Groupe RATP, via sa filiale RATP Capital Innovation, et InVenture Partners se sont associés aux actionnaires historiques de Cityscoot, parmi lesquels la Caisse des Dépôts, et au partenaire stratégique LeasePlan pour mener cette opération. L’objectif est de financer l’ouverture du service dans de nouvelles villes et d’amener la flotte à 5000 scooters dès 2018.Pas de clef, pas de carte magnétique : sur l’appli mobile Cityscoot, une fois inscrit l’utilisateur repère un scooter disponible autour de lui, le réserve gratuitement pendant 10 minutes puis le déverrouille à l’aide du code reçu qu’il saisit sur le clavier. Un casque est à sa disposition sous la selle avec une charlotte neuve pour l’hygiène.A la fin de son trajet, l’utilisateur gare le scooter où il le souhaite dans la zone Cityscoot, sur une place de stationnement autorisée. Il ne se préoccupe jamais de recharger le scooter, l’équipe de maintenance Cityscoot se déplace jour et nuit en fourgonnettes électriques afin de remplacer les batteries.Aucun frais d’inscription, aucun abonnement : sur le principe du paiement à l’usage, la location est comptabilisée entre 0,20€ et 0,28€ par minute.