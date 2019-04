Covoiturage domicile-travail : ouvrez vos portières !

Dans le cadre de l’opération « Tous ensemble pour le covoiturage », lancée en 2017, Île-de-France Mobilités a offert aux automobilistes une aide de 2 € pour chaque voyage effectué avec une des 8 entreprises partenaires (Karos, Klaxit, IDVROOM, BlaBlaLines, Ouihop, Roulez Malin, Covoit’ici, Clem). Pour Valérie Pécresse, Présidente d’Île-de-France Mobilités : « Il faut maintenant donner un coup de booster beaucoup plus puissant pour convaincre les automobilistes de franchir le pas du covoiturage en les aidant financièrement ». A partir du 1er mai, Île-de-France Mobilités décide d’aller plus loin.



Pour les passagers :

- 2 trajets par jour offerts pour les abonnés Navigo annuel



Pour les conducteurs :

- Une indemnité kilométrique par trajet entre 1,5 et 3 euros par passager en fonction de la distance parcourue ;

- Jusqu’à 150€ par mois pour les conducteurs covoiturant chaque jour sur le trajet domicile-travail ;

- Le dispositif de gratuité est prolongé en cas de « pics de pollution » et de « perturbations majeures dans les transports », grâce à une subvention de 4€ par trajet.



Du côté des sociétés, les entreprises partenaires du nouveau dispositif devront signer une convention avec Île-de-France Mobilités les engageant à :

- Reverser la subvention aux conducteurs covoitureurs sur une base de 10 centimes d’€ par kilomètre et par passager, avec un plancher de 1,50€ pour les trajets entre 2 et 15km et un plafond de 3€ par passager pour les trajets de + de 30km ;

- Les trajets doivent avoir au moins une origine ou une destination sur le territoire francilien et être hors de Paris intra-muros où l’offre de transports est très développée ;

- Mettre en place un dispositif anti-fraude.