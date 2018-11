De la fondue au fromage à bord des vols Swiss

Dès le 1er décembre, SWISS proposera une nouvelle version de son menu SWISS Saveurs, disponible depuis 6 mois à bord des vols européens au départ de Genève. Renouvelé pour la saison d’hiver, la carte comprend plusieurs nouveautés, dont un met phare de la gastronomie suisse : la fondue au fromage. au départ de Genève à destination de Malaga, Athènes, Stockholm, Moscou, Göteborg, Hurghada, Lisbonne, St-Petersburg et Marrakech.



Produite selon la recette typique (50% vacherin fribourgeois et 50% gruyère), la fondue est servie avec du pain et peut être accompagnée par une planchette traditionnelle de charcuterie avec viande séchée, jambon cru et salami de Gruyères. La nouvelle carte met également à l’honneur d’autres produits typiquement suisse, tels que le chocolat chaud au véritable chocolat suisse, ou le goûter composé d’un petit pain au lait fraîchement préparé avec une branche Cailler, qui invite à un retour en enfance. Les passagers pourront également découvrir une nouvelle recette du traditionnel Bircher muesli ainsi qu’un sandwich spécial chaque mois.