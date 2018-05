Delta va relier Boston à Philadelphie en octobre

Les voyageurs d'affaires qui ont l'habitude de se déplacer entre Boston et Philadelphie pendant leur séjour aux USA, auront plus de choix à compter du 1er octobre 2018. Delta Air Lines va ouvrir une liaison entre les deux villes et proposera 4 vols quotidiens avec un CRJ-900.



L'avion décollera de la ville du Massachusetts à 6h45, 11h02, 13h50 et 18h35. Les départs de l'état Pennsylvanie seront pour leur part programmé à 9h00, 13h25, 16h20 et 20h45.