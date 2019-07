Des billets de train dans les bureaux de tabac

Pour commencer, ce sont 5 régions qui sont concernées : Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, Normandie, Pays-de-la-Loire et Provence-Alpes-Côte d’Azur. Les bureaux de tabac seront équipés d’un nouvel outil de vente constitué d’une application sur smartphone ou tablette et d’une imprimante.





Dans un premier temps, seuls les billets de TER seront vendus par les buralistes qui se félicitent de l'initiative au moment où le prix des cigarettes augmente régulièrement et de façon massive. Une nouvelle source de revenus qui pourrait arranger bien des choses.





C’est un partenariat « gagnant-gagnant » qui offre un nouveau canal de distribution à la SNCF alors que de nombreux guichets disparaissent dans les gares.