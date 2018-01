Des vélos en libre-service à la gare de Saint-Nazaire

Les voyageurs d'affaires en déplacement professionnel sur Saint-Nazaire vont pouvoir parcourir les derniers kilomètres entre la gare et leur rendez-vous en bicyclette. La SNCF, en accord avec la communauté d'agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire (CARENE), y propose des vélos en libre-service. En attendant son lancement le 12 mars, les salariés de l’agglomération et des abonnés TER peuvent d'ores et déjà tester la solution.



Les vélos sont installés à l'entrée de la gare. En revanche, il est nécessaire de reposer le 2 roues sur la même borne que pour le retrait.