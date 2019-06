Emirates investit dans la biométrie

Emirates teste un parcours totalement biométrique à Dubaï. "Il s’agit d’une première mondiale en matière de contrôle des passeports, où les passagers franchissent simplement un tunnel et sont « dédouanés » par les autorités de l’immigration sans intervention humaine ni nécessité d’un tampon sur le passeport".



L’objectif de cette technologie, déjà présente au Terminal 3 et à certains comptoirs d’enregistrement de l’aéroport international de Dubai, sera de fluidifier l’enregistrement et l’embarquement de ses passagers. L’an passé, l’aéroport de Dubaï a accueilli pas moins de 89 millions de passagers.

Si les tests s’avèrent concluant, la compagnie multipliera les points de contact à l’aéroport (enregistrement, lounge, comptoirs de transits, etc..).