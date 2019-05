Emirates lance la version arabe de son application

L'application Emirates enregistre une moyenne de 600 000 téléchargements mensuels et permet aux utilisateurs de rechercher, réserver et gérer leurs vols ainsi que leurs comptes Emirates Skywards.



Emirates a déclaré dans un communiqué qu'elle est la seule compagnie aérienne au monde à avoir son application mobile disponible en 19 langues, y compris l'arabe, l'anglais, le chinois traditionnel et simplifié, le tchèque, le français, l'allemand, le grec, l'italien, le japonais, le portugais (Brésil et Portugal), le polonais, le russe, l'espagnol, le thaï et le turc.



Au cours de l'exercice écoulé, un quart des ventes de billets a été réalisé sur les canaux web et mobile et plus de 40 % des clients se sont enregistrés en ligne pour leurs vols.



L'application Emirates est téléchargeable gratuitement pour les appareils iOS ou Android.