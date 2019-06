Épidémie d'Ebola: inquiétudes en Tanzanie après l'apparition du virus en Ouganda

" Les régions de Kagera, Mwanza et Kigoma (nord-ouest) sont les plus menacées mais comme cette maladie se transmet très facilement et très rapidement d'une personne à l'autre, c'est presque tout le pays qui est en danger ", précisent les autorités de Santé dans le pays.



La ministre tanzanienne de la santé a entamé une tournée dans ces régions pour évaluer les dispositifs mis en place, notamment aux ports et postes-frontière pour faire face à d’éventuels cas d’Ebola.



La Tanzanie n’a connu aucun cas d’Ebola à ce jour alors que l’épidémie qui sévit depuis août 2018 dans l’est de la République démocratique du Congo s’est étendue à l’Ouganda.



L’organisation mondiale de la santé estime que le risque de propagation internationale de l’épidémie actuelle qui a fait plus de 1400 morts reste "faible". L’OMS précise toutefois qu’il y a urgence pour la RDC et la région des Grands Lacs.