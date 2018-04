Etihad et Egyptair étoffent leur codeshare

Etihad Airways et Egyptair ont étendu leur codeshare mis en place en mars 2017. La deuxième phase d’expansion du partenariat sera lancée le 2 mai 2018, elle prévoit que la compagnie du Golfe pose ses codes sur plusieurs dessertes africaines de sa consœur comme Ndjamena au Tchad, Nairobi au Kenya, Khartoum au Soudan, Entebbe en Ouganda, Johannesburg en Afrique du Sud et – sous condition d'obtenir les autorisations gouvernementales nécessaires - les vols vers le Nigeria, l’Érythrée et la Tanzanie au départ du Caire.



Egyptair de son côté posera ses codes sur les vols d'Ethiad entre Abu Dhabi et Séoul, Brisbane, Melbourne et Sydney, ou encore si elle obtient les accords nécessaires la desserte de la Chine.