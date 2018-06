Etihad stoppera sa liaison quotidienne entre Abu Dahbi et Dhaka à compter du 1er octobre 2018. La compagnie du Golfe s'était posée pour la première fois dans la capitale du Bangladesh en mai 2006.



L'arrêt de la ligne ne remet pas en cause le codeshare mis en place avec Jet Airways à Mumbai, New Delhi et Calcutta, qui offre une desserte de Dhaka.