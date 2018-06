Exclusif : Amex GBT nomme son DG France et son nouveau Directeur des ventes

Après 15 années passées au sein de Disneyland Paris, où il a dernièrement occupé le poste de Vice-Président Transformation, Julien Kauffmann sera responsable de la stratégie, de la croissance et de la relation clients de GBT sur sa zone géographique, sous la direction d’Elyes Mrad, Senior Vice-President et Managing Director International.



Au sein du groupe Disney, Julien Kauffmann a notamment lancé et piloté un projet de transformation composé d’une roadmap digitale et d’une évaluation approfondie de l’organisation, des process et de la culture du groupe. Les missions qui lui ont été confiées en tant que Vice-Président comprenaient également la gestion des revenus et l’optimisation business. Pour Elyes Mrad :" Julien apporte son expérience de la gestion de la croissance du chiffre d’affaires et du développement digital pour une marque internationale ".



Antoine Delesalle, nouveau responsable de l’équipe Sales pour le marché français, sous la direction du Vice-président et Directeur général France, Benelux et Europe du Sud. Antoine Delesalle rejoint GBT après 10 années passées au sein des équipes ventes et account management de Hertz, où il a dernièrement occupé le poste de Directeur grands comptes.