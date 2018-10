Flybe de nouveau dans la tourmente

" Le marché n'est pas porteur ", a résumé en substance Christine Ourmieres-Widener, la CEO de Flybe, qui vient d'annoncer une perte prévisionnelle de plus de 13 millions d'euros pour 2018. En cause, un prix du fuel à la hausse et une demande moins forte que prévue.



Pour la patronne de la compagnie, les prévisions commerciales au second semestre ne sont pas bonnes et de préciser que " la baisse de la livre sterling associée aux inquiétudes du Brexit expliquent ces craintes sur les résultats à venir ". Flybe pourrait engager de nouvelles réductions de capacité et une gestion drastique des coûts.



La compagnie ne prévoit pas pour autant de modifier à court terme son programme de vols.