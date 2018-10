Grève du 9 octobre : SNCF et RATP annoncent un service quasi-normal

La SNCF ne nie pas qu'il puisse y avoir des perturbations, mais a priori ce sera selon plutôt sur les TER et elle cite " des perturbations mineures en Midi-Pyrénées, en Occitanie et en Aquitaine ". A la RATP, la direction annonce un "trafic normal" pour mardi.



La semaine dernière, le patron de la SNCF semblait avoir mis de l'huile sur le feu à propos du statut des cheminots. Il était prévu qu'à partir du 1er janvier 2020, en vertu de la réforme ferroviaire, les nouvelles recrues ne seraient plus embauchées au statut, mais jeudi, Guillaume Pepy a créé de l'incertitude en indiquant que le "nouveau pacte social" de la SNCF concernerait tous les agents. Les principaux syndicats ont crié à la "provocation", mais les agents ne semblent pas avoir décidé de débrayer.



Il reste que, localement, des services locaux de transports en commun risquent, eux, d'être perturbés.