HCorpo séduit les écoles de commerce

L'école supérieure de commerce Kedge Business School qui a dû repenser sa stratégie voyage après avoir pris une dimension plus internationale, a choisi la solution globale HCorpo pour maîtriser ses dépenses hôtelières.



HCorpo l'a ainsi accompagné de la "conduite du changement en passant par l’optimisation de sa politique voyage et l’identification des leviers d’économies, jusqu’aux recommandations résultant de l’étude et l’analyse des process et résultats de l’école" .



L'univers des écoles supérieures de commerce n'est pas inconnu pour HCorpo, puisque Kedge Business School est la cinquième à faire appel à ses services.



Le volume de budget voyage de l'école - née de la fusion entre EM Bordeaux et Euromed Management - s’élève à 2,5 millions d’euros, dont 700 000 euros proviennent du poste hôtel.