Harry Potter a atterri à l'aéroport de Singapour Changi

"Les animaux fantastiques : les crimes de Grindelwald"

L'aéroport de Singapour Changi se fait encore plus magique. La plate-forme maintes fois récompensée propose pour les fêtes de fin d'année un voyage dans le monde de Harry Potter et des Animaux fantastiques de J.K. Rowling.La plate-forme accueille dans ses trois terminaux des décors en taille réelle inspirés par les livres et films de la saga comme le village de Pré-au-lard, le Poudlard Express ou encore la ménagerie de Norbert Dragonneau du film, actuellement au cinéma.En plus d'avoir la possibilité de déambuler au Chemin de traverse, les passagers peuvent vivre comme des sorciers en attendant leur vol grâce à plusieurs activités. Ils peuvent par exemple revêtir l'uniforme de Poudlard, apprendre des sorts ou encore jouer au Quidditch.Et, la magie est vraiment au rendez-vous... de la neige tombe à certains moments de la journée au sein du T3