Hausse des péages ce 1er février

C’est l’effet massue pour les déplacements professionnels sur les autoroutes : la hausse des prix des carburants - depuis le 1er janvier - s’accompagne ce 1er février d’une hausse des péages qui varie, selon les sociétés d’autoroute, entre 1,03 % et 2,04 %. Cela peut sembler minime mais au total, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (Arafer) a calculé que le prix des péages a ainsi augmenté de 20% sur les 10 dernières années, et elle s'oppose aux nouvelles augmentations prévues en 2019 Concrètement et pour donner quelques exemples pour une simple voiture, un trajet entre Clermont-Ferrand et Saint-Amand-Montrond coûte 12,40€ au lieu de 12,10 € à partir de ce 1er février 2018, soit une hausse de 2,48%.Dans le Sud-Ouest, un Toulouse-Montpellier est à 22,90 € (contre 22,50 € hier), Toulouse-Perthus s’affiche à 21,90 € (contre 21,60 €) et un Montauban-Brive à 13,10 € (13 €). Pour aller de Toulouse à Bayonne, il en coûte 20,50 € (20,10 €)Dans l’Est, un trajet Reims (Thillois) - Château-Thierry coûte 4,4€ contre 4,30€. Même hausse et même prix pour un déplacement de Reims (Courcy) à Laon.La hausse est liée à un mélange du taux de l’inflation et à la hausse des concessions payées par les sociétés d’autoroute à l’Etat.