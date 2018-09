Hawaiian annonce un vol direct Honolulu-Boston

Le vol direct entre Honolulu et Boston sera lancé le 4 avril 2019 et sera opéré sur une base de 5 fois par semaine à bord d'un Airbus A330 pouvant accueillir 275 passagers.



Le vol qui durera 11 heures et 40 minutes bat déjà un record, avant même le début de son exploitation. Avec 5095 milles, il s'agit de la plus longue ligne intérieure régulière de l'histoire des États-Unis.