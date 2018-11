Hong Kong Pass: profiter de la ville avec des prix réduits

Disponible via internet, le Hong Kong Pass permet de réaliser des économies de plus de 50% sur une sélection d'attractions, de visites et de transports à Hong Kong et Macao, et de bénéficier de réductions dans des restaurants et magasins. Le lancement de ce nouveau produit marque la deuxième étape de l’implantation,en Extrême-Orient, du Leisure Pass Group, première compagnie de passes multi-attractions touristiques au monde, après la sortie de la Go Shanghai Card en début d’année. Le Leisure Pass Group est désormais présent dans 36 villes à travers le monde.À partir de 112 euros en formule deux jours, le pass est envoyé aux clients par e-mail et contient un code QR unique qui peut être utilisé directement depuis un smartphone ou tout simplement imprimé chez soi,selon le choix des clients. Le code QR est scanné à l’entrée de chaque attraction visitée ou au départ d’un tour guidé sans coût supplémentaire. La sélection incluant attractions, lieux incontournables et panoramas spectaculaires de Hong Kong, garantit aux utilisateurs du Pass des économies significatives tout en profitant du meilleur de la destination.