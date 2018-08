Hôtels en grève à Bora Bora

La confédération syndicale Oe to oe Rima a déposé des préavis de grève pour le lundi 27 Août dans deux hôtels de l'île.



Le premier concerne l'Intercontinental Thalasso Bora bora Resort et Spa et le deuxième porte sur le Méridien Bora Bora.



Les employés de ces deux établissements demandent des revalorisations de salaires, une restructuration de l'encadrement de l'entreprise, et " plus de respect envers le personnel. "



Des négociations seraient en cours mais si aucun accord n'est trouvé, les deux grèves seront effectives le lundi 27 août à 0h00.