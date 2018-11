Île-de-France Mobilités va déployer 20 000 vélos électriques en septembre 2019

Alors que le marché de la trottinette et du vélo est en plein essor, Ile de France Mobilités annonce le lancement du " plus important service de location longue durée de vélos à assistance électrique au monde."



Le service nommé Véligo Location sera disponible à partir de septembre 2019. La flotte commencera avec 10 000 vélos dans toute la région et pourrait atteindre 20 000 vélos à l’avenir.

Au niveau du service, les utilisateurs auront la possibilité de louer un vélo durant 6 mois et de le garder chez soi. Cette longue durée permettra ainsi à environ 190 000 Franciliens de découvrir et bénéficier du service. Pour le tarif, il faudra compter 40€/mois. La bonne nouvelle, c’est que comme le pass Navigo, cet abonnement pourra être pris en charge " à hauteur de 50% par l’employeur seul ou en complément de l’abonnement Navigo. "

Ce nouveau service regroupe La Poste/Transdev/Velogik/Cyclez qui ensemble forme l’entreprise Fluow, responsable de la mise en place et de l’exploitation de ce nouveau service public durant 6 ans.



Cette immense flotte a pour objectif d’inciter les Franciliens à utiliser des modes de transports alternatifs, sur certains types de trajets afin de réduire l’utilisation de la voiture.



Le déploiement de ces 10 000 vélos permettra également la création d’environ 500 emplois indirects en Île-de-France, notamment pour gérer la réparation et la maintenance des vélos. Véligo viendra ainsi en complément du service de Vélib à Paris, qui a connu une année assez difficile.