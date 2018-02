In Extenso : Éric Palat nommé à la tête de la région Sud-Ouest

In Extenso nomme Éric Palat à la tête de la région Sud-Ouest. Diplômé en expertise-comptable, il a débuté sa carrière au sein du groupe GIFI avant de faire son entrée chez In Extenso en 1999. Nommé Associé un an plus tard, en 2000, Éric Palat s’est d’abord vu confier les responsabilités de directeur d’agence à Bordeaux avant d’être promu directeur du pôle Bordeaux-Charente.



In Extenso, entité du réseau Deloitte et spécialiste de l'expertise-comptable et du conseil aux TPE/PME en France, compte plus de 380 collaborateurs en région Sud-Ouest. Ils sont répartis dans 24 agences organisés sur 5 pôles géographiques : Bordeaux – Charente, Dordogne, Gascogne, Sud-Atlantique et Midi-Pyrénées.



Le réseau In Extenso s’est récemment développé en Lot-et-Garonne à Agen et Foulayronnes, en Tarn-et Garonne à Montauban ainsi qu’en Pyrénées-Atlantiques à Orthez et Salies-de-Béarn.