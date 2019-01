Innside by Melia annonce 4 nouveaux hôtels en Europe

Première ouverture prévue, l'Innside Paris Charles de Gaulle de 266 chambres le mois prochain dans le quartier d'affaires de Roissypole, avec un service de navette vers tous les terminaux de l'aéroport. Les installations comprennent le restaurant méditerranéen Olivine et sept salles de réunion, dont les plus grandes peuvent accueillir jusqu'à 190 personnes pour un cocktail.Un peu plus tard, l'Innside Milan, d'une capacité de 145 chambres, ouvrira ses portes fin 2019 dans la Galfa Tower de la ville et comprendra un gymnase, un espace de réunion et un restaurant.Début 2020, le groupe ouvrira Innside Liverpool, offrant 207 chambres, un gymnase, un espace de réunion et un restaurant sur le toit. Tel qu'indiqué précédemment, l'hôtel sera situé sur l'emplacement de l'actuel édifice Post and Echo, rue Old Hall, dans le cadre d'un projet d'aménagement à usage mixte offrant également des espaces commerciaux et des bureaux.Enfin, l'année prochaine, Melia ouvrira Innside Amsterdam, situé dans le quartier financier Zuidas de la ville, qui comprendra 328 chambres, ainsi qu'une grande salle à manger, un gymnase ultramoderne et des salles de réunions.La marque Innside a été acquise par le groupe (alors connu sous le nom de Sol Melia) en 2007 et a connu récemment une expansion rapide, passant de huit à plus de 40 propriétés au cours des cinq dernières années. Innside qui ne cache pas ses ambitions sur le marché du voyage d'affaires entend séduire,en priorité, la clientèle des millenials En dehors de l'Europe, la marque devrait également ajouter des propriétés à Kuala Lumpur et Ho Chi Minh cette année.