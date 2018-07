Interjet Airlines en hausse de 14%

Interjet Airlines annonce des résultats de trafic record pour le premier semestre 2018.

Le trafic passager total d’ Interjet Airlines a augmenté à 6.702.642 passagers pour la période de janvier à juin 2018, ce qui représente une augmentation de 14,4% par rapport à la même période en 2017. Quant au trafic international pour la même période il bondit de plus de 40% avec 1.738.595 passagers.



Interjet est une compagnie aérienne à bas prix internationale basée à Mexico. Elle transporte plus de 12 millions de passagers par an au Mexique et entre le Mexique, les États-Unis, le Canada, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Au total, elle fournit des services aériens vers 55 destinations dans huit pays, offrant à ses passagers de plus grandes correspondances et des options de voyage par le biais d'accords avec des compagnies aériennes majeures telles que Alitalia, All Nippon Airways (ANA), American Airlines, British Airways, LATAM Group, Hainan Air, Iberia et Lufthansa.