Interjet et Eva Air en partenariat

La mexicaine Interjet et la taïwanaise Eva Air ont décidé d'élargir leurs offres de service. Les deux compagnies aériennes vont permettre à leurs passagers de disposer d'un plus vaste réseau de lignes,principalement en correspondance aux aéroports de Los Angeles, San Francisco ou Vancouver.



Interjet est une compagnie mexicaine qui exploite avec ses 80 appareils,des lignes vers l'Amérique du Nord et vers la plupart des pays d'Amérique latine.



Eva Air est taïwanaise et dessert actuellement 64 destinations sur quatre continents, avec 74 appareils.