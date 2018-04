Jet Airways et Aeromexico nouent un codeshare

Jet Airways va lancer le 1er mai un codeshare avec Aeromexico pour des vols entre Mexico, Delhi et Mumbai via London Heathrow. L'accord prévoit que la compagnie indienne pose ses codes sur les vols assurés par sa partenaires entre Londres et Mexico City. Le transporteur mexicain posera les siens sur les lignes London Heathrow – Delhi et London Heathrow – Mumbai.



Les compagnies ont également prévu une réciprocité des programme de fidélisation. Ce codeshare avait fait l'objet d'un memorandum d'entente en juin 2017.