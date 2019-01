KLM et Atlantic Airways ont noué un codeshare, entré en vigueur le 24 janvier 2019. Cet accord permet à la compagnie néerlandaise de poser ses codes sur 4 lignes assurées par le transporteur des îles Féroé.



Il s'agit des liaisons entre Vagar et les villes européennes de Bergen, Billund, Copenhague et Édimbourg.