KLM va voler vers Naples

KLM va ajouter une 10e destination italienne à son programme de vol au printemps 2019 : Naples. La compagnie assurera cette liaison saisonnière entre Amsterdam et la troisième plus grande ville transalpine à compter du 21 avril 2019.



Elle effectuera une desserte quotidienne en juillet et en août tandis qu'elle proposera uniquement des vols le week-end le reste de la saison. Le transporteur compte déployer des Boeing 737-700/800 sur cette route estivale.