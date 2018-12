Kenya Airways réduit la fréquence de ses vols à destination de New York

A peine un mois après avoir lancé son vol inaugural pour New York le 28 octobre, Kenya Airways a annoncé son intention de réduire les fréquences sur cette liaison. À compter du 15 janvier, le transporteur desservira New York JFK cinq fois par semaine, contre sept actuellement.



Le transporteur a déclaré qu'il reste fermement engagé sur la ligne New York, la première de Kenya Airways vers les États-Unis.



" La décision d'ajuster notre programme est de tenir compte de la saisonnalité conformément aux pratiques mondiales qui permettent aux compagnies aériennes de réduire ou d'ajouter des fréquences en basse ou en haute saison ", a déclaré le PDG Sebastian Mikosz. " Nous évaluerons la possibilité de revenir à des vols quotidiens pour cette ligne l'été prochain, comme nous l'avons fait pour nos vols à Paris et Amsterdam. "