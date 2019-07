La nouvelle salle de prière offre aux passagers de toutes les confessions un espace calme et réfléchi situé loin de l'aéroport principal pour se rassembler et pratiquer leur foi. Bryan Thompson, directeur général d'Abu Dhabi Airports, a déclaré : "En tant que plaque tournante mondiale, nous accueillons des passagers de tous les horizons, et notre initiative de salle de prière multiconfessionnelle vise à répondre aux besoins de nos passagers de toutes confessions."