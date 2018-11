Le 1er TGV d'Afrique sera inauguré ce jeudi

La ligne à grande vitesse marocaine sera inaugurée ce jeudi en présence d'Emmanuel Macron. Cette voie de 200km de long permettra de relier Tanger à Rabat en 1h20 contre 3h40 actuellement. Par ailleurs, la ville du Nord du Maroc et deuxième pôle économique du pays sera alors à 2h10 de Casablanca au lieu de 4h45 grâce au TGV.Les chemins de fer marocains estiment que la ligne TGV accueillera 6 millions passagers annuels au bout de trois ans d’exploitation commerciale, soit deux fois plus que sur la ligne ferroviaire actuelle.Dans un premier temps prévu pour 2015 , ce projet de longue date a nécessité une enveloppe de 22,9 milliards de dirhams (environ 2 milliards d'euros) financée à moitié par la France via différents prêts.