Le Directeur Général d'Air Sénégal annonce sa démission

« Cette annonce marque l’accomplissement réussi de la première phase de lancement industriel, commercial et financier de la compagnie sénégalaise. Comme il s’y était engagé auprès des autorités sénégalaises, Monsieur Bohn a assuré le renouveau d’Air Sénégal, son équipement par une flotte renouvelée et moderne et le retour des couleurs sénégalaises sur les vols longs courriers ».

« depuis sa prise de fonction, Philippe Bonh n’a pas fait l’unanimité et sa récente sortie médiatique sur une chaîne radio dakaroise a davantage resserré l’étau autour de lui ».

C'est Ibrahima Kane, ancien directeur du fonds souverain d'investissements stratégiques (Fonsis) qui succède à Philippe Bohn, au poste de Directeur Général d'Air Sénégal. Selon nos confrères de l 'Echo Touristique , Philippe Bohn reste en qualité d’administrateur indépendant.Pour la compagnie aérienne :Cependant, selon La Tribune Afrique,Le nouveau directeur général, Ibrahima Kane, dirigeait le Fonsis depuis novembre 2016. Il est diplômé de Polytechnique Paris, et il est également titulaire d’un master en ingénierie industrielle. Il a une vingtaine d’années d’expérience dans l’industrie agro-alimentaire, notamment chez Nestlé en France, mais aussi en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale.