Le Français Keolis va exploiter le tramway de Shanghai

Songjiang est une ville nouvelle de 1,8 million d'habitants aménagée à la périphérie de Shanghaï, à qui elle est notamment reliée par une ligne de métro. Le nouveau tramway facilitera les déplacements dans cette agglomération en pleine croissance.



Une première section de tramway sur 13,9 kilomètres devrait être mise en service le 25 décembre 2018 et desservir 20 stations. L’ouverture intégrale du réseau (31 km, 46 stations), qui devrait être connecté à une ligne de métro et à un service de trains à grande vitesse, devrait avoir lieu mi-2019. 30 rames Citadis d’Astom permettront de transporter 170 000 passagers par jour, précise encore Keolis.



Le groupe français exploite déjà la première ligne 100 % automatique du métro de Shanghai (Pujiang Line) et a récemment remporté le contrat d’exploitation du nouveau métro circulaire de l’aéroport international de Pudong.