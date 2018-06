SAS ouvre un un Copenhague - Hong Kong

C'est en octobre prochain que SAS ouvrira une nouvelle ligne entre Copenhague et Hong Kong. Cette nouvelle liaison met fin à celle qui existait au départ de Stockholm. La raison de ce changement : la faible rentabilité de l'ancienne liaison et un créneau aéroportuaire plus attractif avec des vols de nuit à destination et en provenance de Hong Kong.



SAS volera de Copenhague à Hong Kong cinq jours par semaine avec de bonnes connexions à partir de Stockholm, du reste de la Scandinavie et de toute l'Europe du Nord. Le premier vol partira le 28 octobre 2018. Les passagers qui ont déjà réservé un vol au départ de Stockholm seront transférés via Copenhague vers Hong Kong.