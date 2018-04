Le Radisson Blu de Nantes investit 400 000€ pour ses espaces de conférence

Situé à seulement deux heures de train de Paris, avec 142 chambres, le Radisson Blu Nantes combine désormais un hébergement et une surface de conférence adaptés à l’organisation de séminaires ou d’événements d’entreprise.Avec ces travaux, l’hôtel agrandit son espace de conférence de 200m², permettant d’augmenter son offre de trois salles supplémentaires et d’aménager un espace business d’environ 1 000m². Deux nouveaux espaces ont été inaugurés : la salle Dubigeon de 50m² pouvant accueillir jusqu’à 19 invités et la salle Anne-de-Bretagne de 150m² offrant une capacité de 180 personnes. Cette salle offre également la possibilité d’être divisée en deux espaces individuels pour satisfaire les besoins des clients. A noter également l’arrivée annoncée d’un nouveau restaurant.