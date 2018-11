Le Rhône en vigilance orange "Neige-Verglas" et des flocons sur île-de-France, ce mardi

Selon Météo France, la France va connaître son premier épisode de neige en plaine de la saison ce mardi 20 novembre 2018. Le département du Rhône est par ailleurs placé en vigilance orange "neige et verglas" dès lundi 22h00.



L'agence explique "Les chutes de neige auront des intensités généralement faibles mais sur un intervalle de temps relativement long jusqu'en début de matinée. Les cumuls attendus sont généralement compris entre 1 et 3 cm avec une tenue plus difficile dans Lyon intramuros. Localement, notamment sur le Mont d'Or, l'est et le sud Lyonnais, la couche pourrait atteindre 5 cm" .



Météo France ajoute "Les conditions de circulation peuvent devenir rapidement très difficiles sur l'ensemble du réseau, tout particulièrement en secteur forestier où des chutes d'arbres peuvent accentuer les difficultés" .



Selon les prévisions, la neige tombera faiblement en région parisienne. Mais Paris Aéroport est prêt à faire face. Le gestionnaire des deux aéroports de la capitale a indiqué sur son compte Twitter lundi soir " Les équipes du Groupe ADP sont prêtes à CDG et Orly pour procéder aux opérations de déneigement et dégivrage et assurer la sécurité de votre vol" . Il a ensuite rappelé " il faut en moyenne 10 à 15 min pour procéder au dégivrage d'un avion moyen ou gros porteur. La procédure est essentielle pour un décollage en toute sécurité".