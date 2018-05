Le bénéfice net de Singapore Airlines décolle de 148%

"principalement attribuable à la progression du bénéfice d'exploitation (+434 M $), à l'absence de provision pour concurrence de SIA Cargo (+132 M $) et à la dépréciation de la marque et des marques de commerce Tigerair (+98 M $) l'an dernier".

"Le récent lancement de Digital Innovation Blueprint viendra compléter l'effort de transformation, visant à faire du groupe SIA un leader de l'innovation numérique dans le domaine de l'aviation et des voyages grâce à une plus grande création de valeur pour les clients et les entreprises".

La première année du plan triennal "Transformation" de Singapore Airlines se concentrait en particulier sur la mise en place d'un nouveau système de gestion des recettes et une nouvelle structure de tarification , et semble avoir porté ses fruits.Le groupe SIA a réalisé un bénéfice net de 893 millions de dollars pour l'exercice 2017/18, soit une augmentation de 533 millions de dollars ou une hausse de 148,1% par rapport à la même période l'an dernier. Le communiqué ajoute que cette croissance estLe bénéfice d'exploitation du Groupe dépasse 1 milliard de dollars (+ 69,7%) tandis que le chiffre d'affaires du groupe a grimpé de 937 millions de dollars par rapport à l'année précédente pour atteindre 15 806 millions de dollars (+ 6,3%).Toutefois, les dépenses de la holding asiatique ont aussi augmenté pour s'établir à 14 749 millions de dollars (+3,5%). Le coût du carburant net a grimpé de 152 millions de dollars (+4,1%), les prix moyens du carburant étant en hausse de 18%, partiellement compensés par un gain de couverture par rapport à une perte l'année dernière (+439 millions de dollars). Les coûts hors carburant ont progressé de 351 millions de dollars (+3,3%), en partie liés à l'expansion de SilkAir et de Scoot.Après une première année du plan triennal "Transformation" réussie, les deux prochaines années du plan s'appuieront sur des initiatives visant à améliorer l'expérience client, la croissance des revenus et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'entreprise ajoute