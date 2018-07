Le gouvernement néerlandais envisage une taxe sur les transports aériens

La proposition présentée par le gouvernement comprend une taxe de 3,8 euros par passager sur les liaisons européennes et de 22 euros pour les vols intercontinentaux. Cette taxe pourrait générer 200 millions d'euros de recettes annuelles supplémentaires pour le gouvernement néerlandais.



Le gouvernement a également lancé l'idée d'une taxe sur l'aviation à l'échelle de l'Union européenne.



Un groupe d'organisations de compagnies aériennes, dont IATA, Airlines for Europe (A4E) et l'Association européenne des compagnies aériennes régionales (ERA), ont exprimé leur opposition à la nouvelle taxe dans une lettre adressée au gouvernement.



Les Pays-Bas ont déjà essayé d'introduire une taxe sur l'aviation en 2008, mais l'ont supprimée un an plus tard. Selon un rapport sur la technologie aéroportuaire, si la taxe a rapporté 380 millions d'euros au gouvernement, elle a également entraîné une baisse de 8 % du trafic à Amsterdam Schiphol, les compagnies aériennes ayant choisi de prendre l'avion à partir de l'aéroport de Bruxelles National ou d'un aéroport allemand.