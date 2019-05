Le groupe GM et Jo Malone London dévoilent une nouvelle offre de produits d'accueil hôteliers

Une ligne cosmétique baptisée "Lime Basil & Mandarin", aux notes de basilic poivré, de citron vert et de thym blanc.



Laurent Marchand, président du Groupe GM, a déclaré : « Nous sommes ravis d'ajouter la célèbre marque Jo Malone London à notre catalogue. La fragrance intemporelle et l'élégance de la maison répondront aux attentes de plus en plus exigeantes des voyageurs. Ce nouveau partenariat permettra à nos clients d'offrir une expérience unique à leurs hôtes. Nous avons hâte de lancer cette nouvelle ligne de produits d'accueil raffinée dans les hôtels du monde entier. »



Cette nouvelle gamme comprend des flacons de 40 et 75 ml de gel moussant, shampoing, après-shampoing et lait hydratant. Des savons corps et mains complètent la gamme. Les produits Jo Malone London seront disponibles dans des hôtels 5 et 6 étoiles dans le monde entier à travers le réseau du groupe GM.