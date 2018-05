Le nouveau CEO d'Alphabet France arrivera en juillet

Stéphane Crasnier rejoindra Alphabet France en tant que Président Directeur Général - Chief Executive Officer à compter du 1er juillet 2018. Actuellement Directeur Général d’Alphabet Australie, il a débuté sa carrière au sein du Groupe BMW en 2005.



Préalablement à son affectation en Australie, Stéphane Crasnier a occupé différentes fonctions au sein du BMW Group, parmi lesquelles Directeur de l’Intégration Post-Fusion de BMW Autofinance China, Directeur commercial et marketing d’Alphabet France, Chef du service planification des ventes et stratégie BMW France, Responsable Grands-Comptes BMW France. Il a également acquis son savoir-faire au sein de PSA et du réseau Ford.



Stéphane Crasnier succédera à Olivier Monot qui se dirige désormais vers de nouvelles opportunités.