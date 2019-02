Le nouveau salon Virgin Australia va (enfin) ouvrir ses portes à l'aéroport de Brisbane

Situé à côté de la porte 77, à l'extrémité du hall nord du Terminal, le salon sera ouvert aux passagers de la classe Affaires et aux membres Platinium et Gold du programme de Velocity Frequent Flyer de la compagnie.



Son design a été inspiré d'un appartement type Loft et proposera plusieurs espaces dont une salle de repos composée de 100 places, un espace restauration, un bar et une "Game Room".



Baptisé le My Lounge, sont ouverture était dans premier temps prévue en novembre 2018, avant d'être repoussée. En attendant l'inauguration, les passagers sont invités à se rendre vers le salon de Singapore Airlines ou au Plaza Premium, selon leur destination.