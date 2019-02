XL Airways va déménager à Newark le 3 juin

XL Airways va reprendre le 6 avril prochain ses vols directs entre Paris CDG et New York. Toutefois, il y aura du changement à partir du 3 juin. La compagnie ne se posera plus à New York JFK mais à Newark Liberty (EWR).



Ce déménagement vers cet aéroport moins saturé s’accompagne de modifications d’horaires allant de quelques minutes à une heure maximum. Cela provoque un changement de date pour les rotations des lundi et mercredi. Le départ de Newark est, en effet, programmé à 1 heure du matin heure locale.



Les modifications sont effectuées en GDS et seront transmises aux agences via les files d’appels. Les passagers ayant effectué leur réservation en direct sur le site de la compagnie ou auprès du call center seront contactés directement.