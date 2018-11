Le réseau de Priority Pass s'enrichit de 6 nouvelles installations

Priority Pass, fournisseurs de salons au sein des aéroports, vient d'ajouter 6 nouvelles installations à son réseau. Le groupe compte désormais l'accès à l'Aiport Lounge World (Munich), aux salons VIP au Puero Vallarta International (Mexique), El Salon by Newrest (Lima) et au Terraza Grand Lounge Elite (Mexico CIty). Deux nouveaux lieux de restauration viennent compléter l'offre : le Café de Mise en Place (Tampa) et le Chef Geoff (Washington).



En parallèle, Priority Pass augmente ses frais de visites de 15 à 20£.