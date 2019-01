Le trafic de l'aéroport de Beauvais repart à la hausse en 2018

Après une hausse de trafic en juin 2018 (+1,24%), l'aéroport de Beauvais confirme sa croissance avec +3,83% de passagers sur l'ensemble de l'année.



Des chiffres encourageants après une longue période de crise. L'aéroport avait perdu plus de 12% de son trafic annuel entre 2015 et 2018, suite à un changement de stratégie de Ryanair, sa principale compagnie aérienne. A l'époque, elle représentait plus de 90% du trafic global. En 2017, Ryanair est passée à 81% et ce chiffre pourrait encore diminuer.