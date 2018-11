Les PNC d'Eurowings décollent tous en bleu ciel

Désormais tous les PNC d'Eurowings portent le même uniforme. Les 700 derniers salariés de Germanwings viennent de rendre leurs vêtements couleur mûre pour porter la teinte de la low-cost du Groupe Lufthansa : le bleu ciel.Pour harmoniser la garde robe de ses hôtesses et stewards, Eurowings a dû changer plus de 100 000 vêtements. La compagnie précise que les PNC possèdent en moyenne 30 vêtements et accessoires.Si les PNC affichent désormais un uniforme harmonisé, les relations sont tendues avec la direction. Le syndicat Verdi menace d'organiser prochainement une grève en raison d'un différend sur les conditions de travail.Par ailleurs, Eurowings qui a été regroupée avec Germanwings en 2015 , poursuit l'harmonisation de sa marque en travaillant sur sa flotte. Tous ses avions afficheront ainsi bientôt la livrée Eurowings.