Les commerciaux de Lufthansa Group en France se regroupent

Lufthansa Group regroupe toutes ses activités commerciales pour la France. Ainsi, l'équipe commerciale de Lufthansa dans l'Hexagone réunira les cinq marques de la holding, avec l’intégration de Brussels Airlines et d'Eurowings.



Les clients et partenaires auront donc un interlocuteur unique, représentant les trois marques Austrian Airlines, Lufthansa et Swiss ainsi que les compagnies du groupe Eurowings, à savoir Brussels Airlines et Eurowings. L’équipe de vente intégrée de Lufthansa Group en France restera basée à La Plaine (Saint-Denis).



Thadée Nawrocki nommé General Manager Sales France & Luxembourg

Thadée Nawrocki, ancien directeur des ventes de Brussels Airlines, est nommé General Manager Sales France & Luxembourg de Lufthansa Group. Il aura la responsabilité des équipes de gestion des comptes pour la France et le Luxembourg.



Thadée Nawrocki dépendra directement de Michael Gloor, Senior Director Sales de Lufthansa Group pour la France, le Luxembourg et le Pays-Bas ; il devient ainsi le numéro deux de Lufthansa Group en France.



Thadée Nawrocki bénéficie d’une grande expérience du marché français du transport aérien. Il était en charge des activités commerciales de la compagnie belge en France depuis 2002.