Les orages bousculent le Nord de l'Europe

Les déplacements professionnels resteront parfois compliqués ce mardi 29 mars : Eurocontrol signale des orages sur Londres, les Midlands et Manchester mais aussi les Pays-Bas, la Belgique, toute l'Allemagne et la France. Ces orages provoqueront des "réductions de capacités" autrement dit des retards au décollage comme à l'atterrissage sur les aéroports de tous ces pays. Par ailleurs les perturbations météo secouent les avions depuis quelques jours, les nerfs des équipages... et des passagers sont mis à rude épreuve !