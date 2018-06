Les salariés de FCM Travel Solutions France & Suisse sont Happy at Work

Pour la deuxième année consécutive, les collaborateurs de FCM Travel Solutions France & Suisse ont participé à l'enquête Happy At Work , qui mesure l'engagement et la motivation au travail. Avec une note globale de 4,4/5, la TMC a obtenu le label Happy At Work.



Les employés saluent particulièrement le climat de confiance qui règne au sein de l'entreprise (89%) et la qualité des relations humaines (80%). De plus, ils sont plus de 85% à assurer éprouver du plaisir à faire leur travail.