Londres Luton: inauguration officielle du terminal rénové

Le terminal récemment rénové de l'aéroport de Londres Luton a été officiellement inauguré après un réaménagement de 160 millions de livres sterling (178 millions d'euros) sur trois ans.



La nouvelle aérogare permettra à l'aéroport d'augmenter sa capacité annuelle de 50% pour atteindre 18 millions de passagers d'ici 2020. Depuis le début des travaux, le nombre de passagers a déjà augmenté de 35%, avec plus de 16,5 millions de passagers attendus en 2018, soit une augmentation de 5% par rapport à 2017.



L'aéroport compte maintenant 30 nouveaux magasins de détail, plus de 1 000 places assises supplémentaires, le Wi-Fi gratuit, et nouvelle jetée d'embarquement avec huit portes d'embarquement supplémentaires. Les extérieurs ont également été retravaillés avec une nouvelle route d'accès à deux voies, un échangeur de bus et un parking à plusieurs étages.