Mesures SNCF : la FNAUT fait le point sur les difficultés des usagers

Le 9 mai dernier, la SNCF mettait en place les cartes Avantage et Liberté . La première se décline sous différentes catégories (Jeune, Famille, Senior, Week-end) et permet notamment des réductions de 25 à 50%. La carte Liberté s’adresse elle aux personnes amenées à beaucoup voyager, et est proposée au tarif de 399 € par an. Sur son site, Oui.sncf revendique une baisse du prix de 300 euros en moyenne. La FNAUT pointe, elle, des inégalités, notamment pour les voyageurs qui n’empruntent qu’une seule ligne, principalement pour des distances faibles ou moyennes. Selon la fédération, il y aurait pour ces voyageurs des augmentations pouvant aller de 15 à 25 %.D’une manière générale, la FNAUT demande à la SNCF des informations plus précises, notamment sur les tarifs ainsi qu’une liste des Intercités avec réservation obligatoire. Enfin, les cartes Avantage et Liberté ne sont pas utilisées de la même façon selon les régions. Sur le réseau TER, la carte Liberté permet des réductions de 50 % en Bretagne, Normandie, Nouvelle-Aquitaine et PACA, alors qu’elle n’est pas acceptée en Centre-Val de Loire, Bourgogne-Franche-Comté et Pays de la Loire. Toujours sur le réseau TER, les divergences sont encore plus importantes avec la carte Avantages, pour laquelle 2 régions seulement acceptent les 4 catégories précédemment citées.